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وصول وتدريب
2026.08.09 | 11:29 pm
أجرى لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حصتهم التدريبية الأولى بعد ساعات من وصولهم إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية، الأحد استعدادًا لمواجهة الجزيرة في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
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