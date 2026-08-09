الأمم الآسيوية.. 19 لاعبا يمثلون أخضر سلة 3x3

يختتم المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 تحت 23 عامًا معسكرًا داخليًا، الإثنين، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري الأمم الآسيوية (FIBA 3x3 Youth Nations League 2026) التي تستضيفها سنغافورة في الفترة بين 19 و26 أغسطس الجاري.

وطبقًا للاتحاد السعودي لكرة السلة يأتي المعسكر من أجل رفع الجاهزية البدنية والفنية، يليه معسكر إعدادي خارجي من 11 إلى 18 الشهر ذاته.

وتضم قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 المشاركين في منافسات بطولة آسيا بسنغافورة الأسماء وفق الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة السلة على منصة «إكس» الأحد، 19 لاعبًا ولاعبة.

ويمثل الرجال، حازم الجوهر، محمد بن زقر، سعد السبيعي، عبد الرحمن مباركي، محمد الخاطر، محمد هوساوي، محمد الأحمد، عبد الحميد خيمي، عبد الله الجنبي، مناف آل سالم.

بينما تضم قائمة السيدات أميرة البكري، دانية بانجة، جنى بلغيث، در بالي، فيروز سبحي، فرح السكران، تولين السراج، بسمة المرزوقي، نورة الخيال، وأميرة البكري والجهاز الفني والإداري المشترك كيفن كور مدرب الفريق تركي المهنا مساعد المدرب.

ويقع المنتخبان السعودي للرجال والسيدات «تحت 23 عامًا» في مجموعة موحدة ضمن بطولة دوري الأمم الآسيوية تضم 5 منتخبات أخرى من أقوى المنتخبات الآسيوية والأوقيانوسية وتشمل: «سنغافورة المستضيف، أستراليا، قطر، تركمانستان».

ويتأهل بطل المجموعة فقط بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم تحت 23 عامًا والمقرر تنظيمها في مدينة ووهان الصينية في سبتمبر 2026، مع إمكانية صعود مقاعد إضافية بناءً على الترتيب العام للمنافسات.