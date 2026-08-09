تحضيرات نصراوية

خاض فريق النصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية مساء الأحد، داخل مركزه التدريبي في الرياض، واصل بها الاستعداد للموسم الجديد، الذي يدافع فيه عن لقب دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ النصر)