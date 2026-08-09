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تحضيرات نصراوية

2026.08.09 | 11:37 pm
خاض فريق النصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية مساء الأحد، داخل مركزه التدريبي في الرياض، واصل بها الاستعداد للموسم الجديد، الذي يدافع فيه عن لقب دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ النصر)
تحضيرات نصراوية

تحضيرات نصراوية

تحضيرات نصراوية

تحضيرات نصراوية

تحضيرات نصراوية

تحضيرات نصراوية

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