من كسر مجاديف النصر؟

لا يوجد شخص رياضي في العالم لديه شغف بكرة القدم، ويتابع ملك اللعبة الأول كريستيانو رونالدو، إلا ويعرف الدوري السعودي ويعرف برانده الأول نادي النصر، وما ردود الأفعال العالمية بعد أن حقق النصر الدوري الـ20، والذي يعتبر أقوى دوري وأصعبه في تاريخ الكرة السعودية، إلا دليل على ذلك.

نستهدف في رياضتنا السعودية أن يكون دورينا أحد أقوى الدوريات العشرة الأولى في العالم، ومن ثم نعتلي قمة الدوريات الخمس الكبرى، لكن هناك أمور تحدث لا يستوعبها العقل البشري بسهولة، وأعتقد أنها تثير اهتمام الجماهير في أنحاء العالم، وليس الجمهور السعودي بشكل عام والنصراوي بشكل خاص.

فلست مستوعبًا حتى هذه اللحظة أن مقياس حساب المشاهدات لمباريات الدوري السعودي يقتصر على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما باقي دول العالم يتم تجاهلها، مع العلم أن النصر يدفع ضريبة توقيت جدوله بإقامة مبارياته مساء السبت في الغالب، لأن القنوات العالمية التي تنقل مباريات النصر تفضل المباريات في هذا التوقيت نظرًا لإجازتهم.

ولست مستوعبًا أن النصر، الذي قائده كريستيانو رونالدو، لم يستطع الموسم الماضي تسجيل لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، إلا لاعب مواليد، ولم تتجاوز تكلفته 500 ألف دولار!!!!

وما يزيد الحيرة أن الدوري متبقٍ على انطلاقه قرابة أربعة أيام، ولم يستطع النصر الاستعداد في المعسكر الإعدادي وفق ما يجب، ولم يستطع تسجيل لاعبين أجانب، ولا حتى تجديد عقود اللاعبين المحليين!!!



من المسؤول عن وضع النصر الحالي؟



المسؤولون في نادي النصر أم اللجان المسؤولة عن دورينا؟



هناك أمور تحدث في دورينا لا يجب أن تحدث، فكيف لبطل الدوري، والذي يلعب له الأسطورة الرياضية الأولى في تاريخ كرة القدم كريستيانو رونالدو، ألا يستطيع تدعيم فريقه بلاعبين إلا قبل انطلاق الدوري بأربعة أيام؟



هل هو ناتج عن أخطاء إدارية داخلية أم خارجية؟

كيف يصل الحال بنا إلى نادٍ من أهم أندية الدوري السعودي، وهو غير قادر على القيام بما تقوم به أندية الدرجة الثانية والأولى؟



من الواجب إيضاح ما يحدث بشكل رسمي؛ لأنه يعطي انطباعًا غير جيد عن سمعة الدوري السعودي و ليس النصر فقط!