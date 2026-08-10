أباسكال يلتحق بـ «مدرسة الوسطى»

تعاقد نادي الرياض مع المدافع الأوروجوياني رودريجو أباسكال، دعمًا لفريقه الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد الخميس.

وأعلن «مدرسة الوسطى»، الأحد عبر منصة «إكس»، عن ضمِّه أباسكال «32 عامًا» إلى صفوف فريقه دون الكشف عن مدة العقد.

وتُوِّج الأوروجوياني مع فيتوريا جيماريش ببطولة كأس الدوري البرتغالي «تاكا دا ليجا» الموسم الماضي.

ومثّل اللاعب ذاته بوافيستا البرتغالي من 2021 إلى 2025.

وقبلها ارتدى قمصان فرق فينيكس ويوفنتود وبينارول، على الترتيب، في بلاده.

واستخرج الرياض شهادة الكفاءة المالية الخميس، بعد استيفاء اشتراطات رابطة دوري المحترفين، ما يسمح له بإبرام صفقات اللاعبين وقيدهم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.