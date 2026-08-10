باري.. صمد بين الثلوج.. وفرض نفسه على البلجيك

في مدينة ترومسو شديدة البرودة شمال النرويج، التي اشتهرت بأنها قبلة الرياضات الشتوية، خاصة التزلج على الجليد بأنواعه المختلفة، لم يكن الشاب القادم من أحد أشد المدن حرارة في السنغال يتأقلم مع البلد الإسكندنافي وزمهريره، لكن عزيمته التي استمدها من المثل الإفريقي الشهير «المجد مكلف، لكنه يستحق العناء»، جعلته يصمد، وكان ذلك الصبي مامادو تييرنو باري، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم الجديد.

في العشرين من مارس عام 2005، ولد مامادو تييرنو باري على أرض السنغال، وهناك بدأت خطواته الأولى على ملاعب كرة القدم داخل أسوار أكاديمية ماوادي واد، حيث قضى نحو ستة أعوام ونصف العام يتدرب على يد مدربين غرسوا فيه أسس التمرير والارتكاز والتحرك الدفاعي المنظم.

في مارس 2024 غادر الأكاديمية متجهًا شمالًا إلى نادي ترومسو النرويجي، موقعًا عقدًا يمتد أربعة مواسم في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين.

خلال موسمه الأول شارك في 15 مباراة بالدوري النرويجي، وسجل هدفه الوحيد في الـ 22 من سبتمبر 2024، خلال فوز فريقه بثلاثة أهداف نظيفة على سانديفيورد، كما خاض مباريات مع الفريق الرديف، أحرز فيها هدفين.

ظهر للمرة الأولى في بطولة الكأس يوم الأول من مايو 2024 أمام فاليرينجا، ثم في الدوري يوم الـ 25 من مايو ضد فريدريكستاد، وفي دوري المؤتمر الأوروبي يوم الثامن من أغسطس أمام كيلمارنوك.

في يناير 2025، انتقل إلى يونيون سانت جيلواز البلجيكي بعقد يمتد حتى يونيو 2029، مقابل نحو مليونين ونصف المليون يورو. شارك في مباراتين رسميتين مع الفريق الأول خلال الموسم التالي، بلغ مجموع دقائقه فيهما 67 دقيقة، وكان ضمن التشكيلة التي رفعت كأس بلجيكا.

يبلغ طول باري 1.95 سنتيمترًا، ويلعب بقدمه اليمنى في مركز قلب الدفاع، وتقدر قيمته السوقية بنحو مليون ومئة ألف إلى مليون ومائتي ألف يورو، وفق المواقع المتخصصة، وقد خاض في مسيرته الاحترافية حتى انتقاله الأخير نحو 25 إلى 26 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع نحو 1686 دقيقة.

في الأول من أغسطس 2026، أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده معه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع بند أفضلية الشراء، قادمًا من يونيون سانت جيلواز، ليرتدي قميص الليوث في الدوري السعودي للمحترفين.