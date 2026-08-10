«لا جازيتا»: الإنتر يطارد ديابي بعرض جديد

جهزت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، عرضًا جديدًا تنوي تقديمه خلال اليومين المقبلين، إلى نظيرتها في الاتحاد السعودي، بهدف التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وفق صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، الإثنين.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن الإنتر، سيقدم عرضًا ماليًا، بزيادة عن السابق، الذي وصل إلى 20 مليون يورو، إضافة للتنازل عن الألباني كريستيان أسلاني، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الجداوي.

ويواجه الإنتر منافسة مباشرة من باير ليفركوزن الألماني، سعيًا من الطرفين لضم ديابي، خاصة بعد أن تلقى الأول الضوء الأخضر من اللاعب الذي ألح على الاتحاد بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، في يناير الماضي.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت 6 أغسطس الجاري، أن ديابي توصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن يقضي بالانضمام إليه، بعقد مدته 5 مواسم بدءًا من الموسم الرياضي الجديد.