بـ«البروجيكتور».. مدرب أبها يحصن الدفاع

يعقد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، اجتماعات فنية مع لاعبيه قبل مواجهة الحزم في افتتاح دوري روشن السعودي، الخميس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الكرواتي اجتمع مع المدافعين الأحد وشرح لهم نقاط القوة والضعف عبر جهاز «البروجيكتور».

واستعد بطل دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الموسم الماضي، بمعسكر خارجي في سلوفينيا، ضمن برنامج الاستعدادات للموسم الجديد.

وأنهى أبها الموسم الماضي في دوري الأولى بالمركز الأول برصيد 77 نقطة من 24 انتصارًا وخمسة تعادلات ومثلها خسائر.

وبعد نجاحه في الصعود بالفريق، وقع بوريتش عقدًا جديدًا مع نادي أبها يمتد إلى الصيف المقبل.

من جانب آخر، كشف النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي الأحد عن الأطقم الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي للموسم الجديد.