أرتيتا: جيمارايش شعلة «المدفعجية» في الموسم الجديد

أبدى الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، دعمه للبرازيلي برونو جيمارايش، الوافد الجديد في صفوف «المدفعجية»، وذلك لإشعال شرارة مختلفة، مع بطل الدوري الممتاز.

وقال أرتيتا لموقع أرسنال الرسمي بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به جيمارايش :«يمكنكم ملاحظة رد الفعل الفوري، أعتقد أنه يصف نفسه بالمحارب، يتمتع بصفات رائعة، إضافة إلى حدس قوي ومهارات قيادية وكاريزما ستساعدنا، وستُشعل شرارة مختلفة في الفريق».

وأضاف أرتيتا صاحب الـ44 عامًا : «أعتقد أنه سيحفز كافة اللاعبين في الفريق، وهذا هو نوع اللاعب الذي نحتاجه»

وقُدّم جيمارايش لجماهير أرسنال قبل الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2ـ3، في مباراة تجريبية، بعد إتمام انتقاله من نيوكاسل في صفقة بلغت 101 مليون دولار.

وعزز اللاعب، البالغ 28 عامًا، خط الوسط في النادي، الذي يضم كوكبة من النجوم أمثال ديكلان رايز، والنرويجي مارتن أوديجارد، والإسباني ميكل ميرينو ومواطنه مارتين سوبيميندي، وإيبيريتشي إيزي.

وبعد احتلاله المركز الثاني لثلاثة مواسم تواليًا، أنهى أرسنال أخيرًا فترة عجاف استمرت 22 عامًا للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، بجانب بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة.

ويلعب أرسنال مع مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع نهاية الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري الصاعد حديثًا في 21 أغسطس الجاري.