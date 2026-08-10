الهلال.. البليهي يتدرب انفراديا في العريجاء

يخضع علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، لبرنامج تدريبي بشكل انفرادي، في مقر النادي بحي العريجاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البليهي «36 عامًا» بات خارج حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، في منافسات الموسم الرياضي الجديد، وفق المؤشرات بعد استبعاده من مرافقة البعثة إلى معسكر النمسا، على أن ينتظر الهلاليون العرض المناسب، تمهيدًا لانتقاله قبل إغلاق فترة «الميركاتو» الصيفي الجاري حاليًا.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجديد، الذي يدشن الخميس المقبل، إذ سبق له أن دخل التدريبات مع المجموعة في المرحلة الأولى من الإعداد، قبل المغادرة إلى النمسا.

وخلال الثمانية مواسم ونصف الموسم، التي ارتدى فيها البليهي القميص الأزرق، لعب فيها 263 مباراة، سجل 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، قبل أن تتم إعارته إلى الشباب الفترة الشتوية الماضية، وأسهم في تحقيق 14 لقبًا مع الهلال، 5 دوري «روشن»، 4 بطولات كأس الملك، و3 في كأس السوبر السعودي، إضافة إلى لقبين لدوري أبطال آسيا، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.