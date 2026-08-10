هيرتل: مزاد الصقور واجهة عالمية

يشهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض مشاركة الفرنسي فيليب هيرتل، مالك إحدى مزارع إنتاج الصقور.

وأكد الفرنسي هيرتل أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يواصل ترسيخ مكانته عامًا بعد آخر، بوصفه ملتقى اقتصاديًا واجتماعيًا يجمع المنتجين والصقارين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن التطور المتواصل الذي يشهده المزاد يجعله حدثًا عالميًا يحرص على المشاركة فيه باستمرار.

وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «المركز الوطني للصقور يبذل جهودًا كبيرة وتسهيلات خاصة للمزارع والمشاركين وللمرة السادسة أشارك منذ انطلاق المزاد».

وأضاف: «أحرص كل عام على الحضور، والمزاد فرصة للمنتجين والصقارين وحجم المبيعات يعكس قوة السوق والثقة التي يحظى بها المزاد».

وأشار إلى أن مكاسب المشاركة لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد إلى بناء علاقات إنسانية واجتماعية ومهنية، موضحًا أنه كوّن على مدى مشاركاته صداقات عديدة مع الصقارين السعوديين، ويغادر في كل عام بحصيلة من المكاسب المادية والاجتماعية.

وبيّن هيرتل أن المزاد أصبح وجهة عالمية تجمع المهتمين بالصقور، وتتيح لهم تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير منظومة إنتاج الصقور والارتقاء بمستوياتها، إلى جانب ما يوفره من فرص تسويقية وتجارية للمزارع المشاركة.

ويستمر المزاد حتى 25 أغسطس الجاري على مدى 21 يومًا.