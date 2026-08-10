قبل الهلال.. الفيصلي يبحث عن الأجنبي الثامن

تعمل إدارة نادي الفيصلي على إنهاء ملف اللاعب الأجنبي الثامن قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم مضيفه الهلال، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ودعمت إدارة الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الفريق بسبع صفقات أجنبية وهي: السنغالي ألكسندر ميندي ومواطنه عبد الله سيك والكاميروني كريستيان باسوجوج والبرازيلي أندريه جيروتو والإسباني فيرناندو باتشيكو والجابوني أندري جوردي والكونغولي الدولي ثيو بوجيندا.

ميدانيًا، يفتتح الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفريق، ملف مواجهة الهلال، الإثنين المقبل، على ملعب النادي في حرمة.

وركز المدرب الإيطالي على الجوانب اللياقية والبدنية خلال التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من معسكره الخارجي الذي نظمه في سلوفينيا.

وصعد الفيصلي إلى دوري روشن السعودي نهاية الموسم الماضي بعد حصوله على المركز الثاني في سلم الترتيب بدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى برصيد 73 نقطة من 21 انتصارًا و10 تعادلات وثلاث خسائر، وبفارق أربع نقاط عن أبها بطل الدوري.