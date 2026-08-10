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نيروبي تزاحم عواصم أوروبية في ملف الاستضافة

إحدى منافسات بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2010 المنظمة في نيروبي العاصمة الكينية (أرشيفية)
لندن ـ ‌رويترز 2026.08.10 | 03:27 pm

قدمت نيروبي عاصمة كينيا، رسميًا ترشيحها لاستضافة ​بطولة العالم لألعاب القوى 2029، في سعيها لأن تصبح أول مدينة إفريقية تستضيف هذا الحدث الرئيس للعبة.
وتواجه العاصمة ‌الكينية ​منافسة ‌من ⁠لندن العاصمة البريطانية، ​روما العاصمة الإيطالية، وميونيخ المدينة الألمانية، ⁠على حق الاستضافة.
وتعهدت الحكومة الكينية بتقديم الدعم الكامل لهذا العرض، بما في ذلك توفير البنية ⁠الأساسية، والأمن، والدعم ‌التنظيمي ‌اللازم للبطولة.
واستضافت كينيا ​سابقًا ‌بطولة العالم لسباق ‌الضاحية 2007، في مومباسا، وبطولة العالم تحت 18 عامًا في نيروبي 2017، وبطولة العالم تحت 20 عامًا في ⁠العاصمة 2021.
كما استضافت نيروبي بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2010.
ومن المتوقع أن يكشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن المدينة المضيفة لبطولة ​2029 في سبتمبر المقبل.


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