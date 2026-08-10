نيروبي تزاحم عواصم أوروبية في ملف الاستضافة
إحدى منافسات بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2010 المنظمة في نيروبي العاصمة الكينية (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.08.10 | 03:27 pm
قدمت نيروبي عاصمة كينيا، رسميًا ترشيحها لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2029، في سعيها لأن تصبح أول مدينة إفريقية تستضيف هذا الحدث الرئيس للعبة.
وتواجه العاصمة الكينية منافسة من لندن العاصمة البريطانية، روما العاصمة الإيطالية، وميونيخ المدينة الألمانية، على حق الاستضافة.
وتعهدت الحكومة الكينية بتقديم الدعم الكامل لهذا العرض، بما في ذلك توفير البنية الأساسية، والأمن، والدعم التنظيمي اللازم للبطولة.
واستضافت كينيا سابقًا بطولة العالم لسباق الضاحية 2007، في مومباسا، وبطولة العالم تحت 18 عامًا في نيروبي 2017، وبطولة العالم تحت 20 عامًا في العاصمة 2021.
كما استضافت نيروبي بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2010.
ومن المتوقع أن يكشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن المدينة المضيفة لبطولة 2029 في سبتمبر المقبل.