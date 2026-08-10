نيروبي تزاحم عواصم أوروبية في ملف الاستضافة

قدمت نيروبي عاصمة كينيا، رسميًا ترشيحها لاستضافة ​بطولة العالم لألعاب القوى 2029، في سعيها لأن تصبح أول مدينة إفريقية تستضيف هذا الحدث الرئيس للعبة.

وتواجه العاصمة ‌الكينية ​منافسة ‌من ⁠لندن العاصمة البريطانية، ​روما العاصمة الإيطالية، وميونيخ المدينة الألمانية، ⁠على حق الاستضافة.

وتعهدت الحكومة الكينية بتقديم الدعم الكامل لهذا العرض، بما في ذلك توفير البنية ⁠الأساسية، والأمن، والدعم ‌التنظيمي ‌اللازم للبطولة.

واستضافت كينيا ​سابقًا ‌بطولة العالم لسباق ‌الضاحية 2007، في مومباسا، وبطولة العالم تحت 18 عامًا في نيروبي 2017، وبطولة العالم تحت 20 عامًا في ⁠العاصمة 2021.

كما استضافت نيروبي بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2010.

ومن المتوقع أن يكشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن المدينة المضيفة لبطولة ​2029 في سبتمبر المقبل.