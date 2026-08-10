سلة أمريكا تودع الأفضل

أعلنت عائلة دون نيلسون، عضو قاعة المشاهير، والذي توج بخمسة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لاعبًا، ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري ثلاث ​مرات، وفاته عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأصدرت العائلة بيانًا صحافيًا، نقله ​الصحافي ‌مارك شتاين، المتخصص ⁠في ​شؤون الدوري الأمريكي ⁠للمحترفين :«في صباح الأحد، رحل زوجنا ووالدنا وجدنا الأكبر المحبوب دون نيلسون بسلام، محاطًا بأفراد أسرته الذين أحاطوه بالحب».

ويحتل نيلسون المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري خلال الموسم الاعتيادي برصيد 1335 فوزًا، خلف جريج بوبوفيتش، بعد مسيرة تدريبية امتدت 31 عامًا قاد خلالها فرق ميلووكي باكس، وجولدن ستيت، وريورز ونيويورك نيكس، ودالاس مافريكس.

وأدرج نيلسون في قاعة مشاهير نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة 2012، تقديرًا لمسيرته ‌الحافلة وإنجازاته ‌في اللعبة.

وخلال مسيرته لاعبًا، أحرز نيلسون خمسة ألقاب مع بوسطن سيلتيكس على مدار 11 موسمًا، وحجب الفريق قميصه رقم 19 1978، وخاض إجمالًا 14 موسمًا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعلى الرغم من أنه لم يحرز لقب الدوري مدربًا، فإن نيلسون ترك بصمة كبيرة على اللعبة، بعدما قاد جولدن ستيت إلى الأدوار الإقصائية مرتين، وكان العقل المدبر لواحدة من أشهر مفاجآت الدوري عندما أطاح فريقه بدالاس مافريكس، المصنف الأول، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية 2007، كما ⁠أسهم في ⁠تحويل دالاس مافريكس إلى أحد أبرز الفرق المنافسة خلال ثمانية مواسم قضاها مع النادي.

واعتزل نيلسون التدريب 2010 بعد فترته الثانية مع جولدن ستيت وريورز، قبل أن يحصل في يونيو 2025 على جائزة تشاك دالي، للإنجاز مدى الحياة من الرابطة الوطنية لمدربي كرة السلة، تقديرًا لإسهاماته البارزة في الرياضة.