سانو ينتقل إلى أيندهوفن

انتقل الياباني كوداي سانو، لاعب فريق نيميخن الهولندي الأول لكرة القدم، إلى صفوف أيندهوفن، حسبما أوضحه موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين.

وقال سانو، في بيان صحافي: «أرى هذا الانتقال كخطوة مثالية جديدة في مسيرتي، أيندهوفن نادٍ كبير، ويمكنك أن ترى ذلك في كل ما يقومون به».

وأضاف اللاعب الياباني: «شخصية المدرب الرئيس وأسلوب لعبه يحظيان بإعجابي كثيرًا، فهو يتحدث القليل من اليابانية أيضًا، بفضل تجربته السابقة مع جيف يونايتد، وهذا أمر رائع بالطبع».

وتابع سانو: «لا أستطيع الانتظار حتى أخوض أولى مبارياتي هنا، سأقاتل من أجل أيندهوفن بكل ما أملك، يومًا بعد يوم».

وسجّل اللاعب الياباني، صاحب الـ22 عامًا، حضوره بصفوف فريق نيميخن، خلال 84 مباراة، في 3 مواسم.