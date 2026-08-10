دورة مونتريال.. بن شيلتون يقصي فونسيكا ويتأهل

تأهل الأمريكي بن شيلتون، لاعب التنس، المصنف العاشر عالميًا، حامل اللقب، إلى ربع نهائي دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبه على البرازيلي جواو فونسيكا، بنتيجة 6ـ3 و7ـ6 «7ـ3».

وقال شيلتون عقب اللقاء: «كان اليوم صعبًا، لم تكن الظروف سهلة مع هذه الرياح، واجهت صعوبة في ضبط توقيتي في العديد من الكرات».

وأضاف اللاعب الأمريكي: «كل شيء حُسم بفضل الصلابة الذهنية، التغلب على لاعب بهذا المستوى أمر كبير بالنسبة لي».

واضطر بن شيلتون، صاحب الـ23 عامًا، للقتال من أجل التغلب على فونسيكا، الذي حقق في الدور السابق فوزًا كبيرًا على النرويجي كاسبر رود، المصنف التاسع.

وفرط فونسيكا البالغ 19 عامًا، والذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في تنس الرجال، في فرصة حسم المجموعة، عندما أساء الهبوط على كاحله بعد إخفاقه في ضربة قوية وهو متقدم 3ـ1، و40ـ30 في المجموعة الثانية.

وارتكب اللاعب الشاب 32 خطأ مباشرًا، في حين نجح منافسه الأمريكي في التعامل مع رياح مزعجة ليحرز الفوز.

ويواجه بن شيلتون في ربع النهائي التشيكي ياكوب مينشيك، المصنف 17 عالميًا، والفائز على الهولندي بوتيك فان دي شاندشولب «70» 6ـ4 و7ـ5.

وفي مباريات أخرى، ضمن الدور ذاته، تغلب الأمريكي ليرنر تين، المصنف 19 عالميًا، على الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي «65» 6ـ4 و6ـ4.

ويواجه تين في الدور المقبل الإسباني دانييل ميريدا، الذي أنهى مغامرة الهولندي تالون خريكسبور، بالفوز عليه 6ـ3 و6ـ1 في 69 دقيقة.