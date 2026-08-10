مبابي يلتحق بتحضيرات الريال

التحق الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، وقائد منتخب «الديوك»، الإثنين، بتدريبات الفريق الأبيض، بعد عطلة امتدت ثلاثة أسابيع، وذلك بصحبة مواطنه إبراهيما كوناتيه، والإسباني مارك كوكوريّا، بطل مونديال 2026، الوافدين الجديدين إلى النادي الملكي.

وأجرى اللاعبون الثلاثة الفحوص الطبية قبل المشاركة في أول حصة تدريبية لهم صباح الإثنين، تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الجديد-القديم، العائد إلى الريال بعد 13 عامًا على مروره الأول بالنادي الإسباني.

وأمضى مبابي، هداف مونديال 2026، الذي حلت فيه فرنسا رابعة، الأسابيع الثلاثة الماضية في إجازة، لاسيما في إيبيسا بجزر الباليار الإسبانية، برفقة المغربي أشرف حكيمي، صديقه وزميله السابق في باريس سان جيرمان.

وبثّ المهاجم الفرنسي مقاطع الفيديو لتمارينه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بصحبة مواطنه سيباستيان دوفيلا، المعد البدني.

ومن المنتظر أن يلتحق بالتمارين الإثنين الفرنسي الآخر أوريليان تشواميني والإنجليزي جود بيلينجهام اللذان شاركا أيضًا في المونديال.

ويخوض العملاق الإسباني ثلاث مباريات تحضيرية في الأيام المقبلة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني على ملعب إسبانيول في 22 أغسطس الجاري.