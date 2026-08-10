ابن حمران: المونديال الإلكتروني وُلد في الرياض وانطلق إلى العالم

أوضح فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، أن التوسع في استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خارج السعودية، جاء امتدادًا طبيعيًا لنجاح النسختين السابقتين في الرياض، مشيرًا إلى أن التجربة في الرياض العاصمة، أتاحت التعرف على اهتمامات الجمهور السعودي والعربي، فيما أسهمت استضافة النسخة الجارية في باريس العاصمة الفرنسية، في الوصول إلى جماهير جديدة من مختلف أنحاء أوروبا والتعرف على اهتماماتها.

وقال ابن حمران في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية «واس»، على هامش منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس: «التوسع كان مطلوبًا بعد نسختين ناجحتين جدًا في الرياض، عرفنا من خلالهما اهتمامات جمهور الرياض والجمهور العربي، وهذه النسخة في باريس ساعدتنا على جذب جماهير من مختلف أنحاء أوروبا، والتعرف على اهتماماتهم».

وأضاف ابن حمران: «نعمل على هذه المعرفة في النسخ المقبلة، ومن الآن نجهز لنسخة 2027»، مؤكدًا أن تطوير البطولة لا يتوقف عند نسخة بعينها، وإنما يقوم على التعلم المستمر من تجارب الجمهور واللاعبين وتوظيفها في تطوير النسخ المقبلة، متابعًا: «المشروع وُلد في الرياض، لكنه مشروع عالمي».

وبيّن الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية أن البطولة أصبحت مستعدة لأن تكون عالمية بالمعنى الكامل، وأن اختيار باريس لاستضافة النسخة الجارية جاء في مدينة تتمتع ببنية تحتية مهيأة وخبرة طويلة في استضافة البطولات والأحداث العالمية.

وأشار ابن حمران إلى أن الجمهور واللاعبين يمثلون الأساس الحقيقي للمشروع، مكملًا : «أكبر حدث يخص الرياضات الإلكترونية هو هذا الجمهور وهؤلاء اللاعبون، وهم الأساس في كل هذا، وكل شيء آخر ثانوي، تجربة البطولة تُبنى في المقام الأول حول احتياجات اللاعبين وتطلعات الجمهور، التطور السنوي للبطولة يعكس اتساع نطاقها عامًا بعد عام»، لافتًا النظر إلى أن النسخة الجارية تشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون أكثر من 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، بالتوازي مع نمو أعداد المشاهدات واتساع قاعدة الجماهير.

ويأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه كأس العالم للرياضات الإلكترونية تحولًا من حدث انطلق في الرياض إلى منصة عالمية تستقطب اللاعبين والأندية والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مع توسع نطاق الألعاب والمنافسات والفعاليات المصاحبة، بما يعكس تنامي حضور الرياضات الإلكترونية عالميًا.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه منافسات نسخة 2026، بدأ العمل مبكرًا على النسخة المقبلة، في مؤشر على أن مسار البطولة لم يعد مرتبطًا بموعد سنوي محدد، بل أصبح مشروعًا متواصل التطوير، يستند إلى ما يتعلمه من كل مدينة وجمهور ولاعب، مع الحفاظ على جوهره المتمثل في جعل اللاعبين والجماهير محور التجربة.