قبل تهمة توني.. السجن يحاصر النجوم بسبب الاعتداء

أعاد توجيه تهمة الاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي «ABH» إلى الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فتح سجل قضايا الاعتداء التي واجهت عددًا من أبرز نجوم كرة القدم على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وانتهت أحكامها بين السجن والبراءة وإسقاط التهم.

وهناك 11 حالة بارزة منذ 1995 وحتى 2026، يتقدمها الفرنسي إريك كانتونا، والأرجنتيني دييجو مارادونا، والإنجليزي ستيفن جيرارد، والويلزي رايان جيجز، إضافة إلى ماسون جرينوود وهاري ماجواير، وصولًا إلى إيفان توني الذي لا تزال قضيته منظورة أمام القضاء الإنجليزي.

وشهدت الحالات المرصودة تنفيذ عقوبة السجن فعليًا بحق الإسكتلندي دنكان فيرجسون، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر إثر اعتدائه على جون ماكستاي لاعب رايث روفرز، وقضى 44 يومًا خلف القضبان، فيما سُجن الإنجليزي جوي بارتون بعد الحكم عليه ستة أشهر، وكذلك الجامايكي مارلون كينج الذي صدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرًا.

وفي المقابل، نجا كانتونا من دخول السجن بعدما أُلغي حكم سجنه أسبوعين في الاستئناف واستُبدل بـ120 ساعة من الخدمة المجتمعية، فيما صدر بحق مارادونا حكم بالسجن عامين و10 أشهر مع وقف التنفيذ بعد واقعة إطلاقه النار ببندقية هوائية على صحافيين.

وسلكت قضايا أخرى مسارًا مختلفًا، إذ بُرئ أنطون فرديناند من التهم الموجهة إليه، كما انتهت قضية جيرارد بالبراءة من تهمة الشجار الجماعي بعد إسقاط تهمة الاعتداء، بينما أوقفت النيابة الإجراءات ضد جرينوود وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه. كذلك انتهت قضية جيجز من دون إدانة بعد عدم المضي في إعادة محاكمته وتسجيل أحكام بالبراءة.

أما ماجواير، فأصدرت محكمة يونانية بحقه في مارس الماضي حكمًا بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ على خلفية واقعة ميكونوس، إلا أن فريقه القانوني أعلن الطعن على الحكم.

ويأتي توني أحدث الأسماء، بعدما وُجهت إليه تهمة الاعتداء داخل ملهى ليلي في منطقة سوهو بلندن، على أن يمثل أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 24 سبتمبر المقبل. ولم يصدر حتى الآن أي حكم بحقه.

وتعني تهمة «ABH» الاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي، وهي جريمة جنائية في إنجلترا وويلز منصوص عليها في المادة 47 من قانون الجرائم ضد الأشخاص، وتُطبق عندما ينتج عن الاعتداء أذى جسدي يتجاوز الإصابة الطفيفة أو العابرة، فيما تصل عقوبتها القصوى قانونيًا إلى السجن خمسة أعوام.