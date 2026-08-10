«فالكونز» يختتم منافسات «Call of Duty» رابعا

اختتم فريق «فالكونز» السعودي للرياضات الإلكترونية، مشاركته في منافسات لعبة « Call of Duty: Black Ops 7» ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في المركز الرابع، عقب وصوله إلى الدور نصف النهائي في البطولة التي تجمع نخبة فرق اللعبة عالميًا.

واستهل «فالكونز» مشواره في منافسات البطولة بانتصار على فريق «Project Notorious» بنتيجة 3ـ1، قبل أن يتغلب على «Team Heretics» بنتيجة 3ـ1 في مواجهات دور المجموعات، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

وفي الدور ربع النهائي، واصل الفريق السعودي طريقه نحو المراكز الأولى بعدما حسم مواجهة «Gentle Mates» لصالحه بنتيجة 4ـ3، ليبلغ نصف النهائي ويصبح على بُعد خطوة واحدة من المباراة النهائية.

وأوقف فريق « Team Heretics» مغامرة رحلة «فالكونز» في نصف النهائي، بعدما حسم المباراة بنتيجة 4ـ0، لينتقل الفريق السعودي إلى مباراة تحديد المركز الثالث، التي حُسمت لمصلحة منافسه، ويختتم البطولة في المركز الرابع.

وشهدت منافسات « Call of Duty: Black Ops 7» مشاركة 16 فريقًا، تنافسوا على لقب البطولة، المقرر لها جوائز مالية تبلغ 1.8 مليون دولار.

ويضيف «فالكونز» بهذا المركز حضورًا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعدما نجح في بلوغ المربع الذهبي في واحدة من أبرز منافسات البطولة، ليؤكد قدرته على المنافسة بين نخبة فرق « Call of Duty» على المستوى العالمي.