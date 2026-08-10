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زيارة «الدرة»
2026.08.10 | 04:15 pm
زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ملعب مدينة الملك فهد الرياضية «الدرة»، واطلع على آخر الأعمال الإنشائية والتطويرية (المركز الإعلامي ـ وزارة الرياضة)
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