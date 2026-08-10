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جلسة تصوير

2026.08.10 | 04:20 pm
خضع لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى جلسة تصوير بالقميص الأساسي الأزرق الكامل والثاني الأبيض، وذلك استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ رابطة دوري المحترفين)
جلسة تصوير

جلسة تصوير

جلسة تصوير

جلسة تصوير

جلسة تصوير

جلسة تصوير