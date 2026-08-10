جلسة تصوير

خضع لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى جلسة تصوير بالقميص الأساسي الأزرق الكامل والثاني الأبيض، وذلك استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ رابطة دوري المحترفين)