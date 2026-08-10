مؤسس «أمازون» يقترب من شراء ليفربول

بات جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، الذي يُعد جزءًا من ائتلاف استثماري، قريبًا من إبرام صفقة لشراء حصة في نادي ليفربول الإنجليزي، وفق ما أفادت تقارير إعلامية، الإثنين.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن بيزوس جزء من مجموعة مستثمرين يقودها أميت بهاتيا، صهر الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، إلى جانب إدواردو سافيرين، الشريك المؤسس لمنصة «فيسبوك».

وأكدت مجموعة «فينواي سبورتس جروب»، المالكة لليفربول، يوليو الماضي، تلقيها عرضًا من مجموعة بهاتيا، وقالت: «أبدى ائتلاف استثماري يقوده ويديره ويمثله أميت بهاتيا اهتمامًا بإجراء استثمار استراتيجي عبر حصة أقلية في نادي ليفربول لكرة القدم».

وكان بهاتيا حتى وقت قريب مساهمًا في نادي كوينز بارك رينجرز، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب».

وأفاد تقرير «سكاي نيوز» أن الائتلاف يقترب من التوصل إلى اتفاق لشراء حصة تقارب الثلث في ليفربول، مع استعداد مجموعة «فينواي سبورتس جروب» للإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع كأقرب وقت.

ويُعد بيزوس، صاحب الـ62 عامًا، واحدًا من أغنى رجال العالم، إذ تقدر مجلة «فوربس» ثروته بأكثر من 280 مليار دولار، فيما تُقدر ثروة سافيرين بنحو 33 مليار دولار.

وسبق أن درس بيزوس التقدم بعروض لشراء فريقي سياتل سيهوكس، وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكي «أن أف أل»، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم المضي في أي من الصفقتين.

وأبانت «سكاي نيوز» أن الاستثمار المرتقب في ليفربول يقيّم النادي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، بنحو 6 مليارات دولار.

واشترت مجموعة «فينواي سبورتس جروب»، المالكة أيضًا لفريق بوسطن ريد سوكس الأمريكي للبيسبول، ليفربول عام 2010 مقابل 405 ملايين دولار.

وفي عام 2023، باعت المجموعة حصة أقلية في النادي إلى شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية «داينستي إيكويتي».

وأحرز ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024ـ2025 بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، لكن الأخير أُقيل في مايو الماضي، بعد موسم مضطرب.