النصر يتفق مع النجار وينتظر الموافقة

اتفقت إدارة شركة نادي النصر، مع راغد النجار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده لمدة موسم واحد، مع أفضليه التمديد لموسم آخر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن العقد سيتم رفعه إلى لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين، على أن ينتظر اعتماده، خلال الأيام المقبلة.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصدر خاص في 21 مارس الماضي، عن استعداد إدارة القطب العاصمي، تقديم عرض لتجديد عقد النجار.

وأجرى النجار «29 عامًا» عملية رباط صليبي ثانية في مستشفى «سبيتار» بقطر في مارس الماضي، غاب على إثرها عن المشاركة مع الفريق في ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الماضي، وخضع لفترة علاج، قبل أن يواصل برنامج التأهيل التي تصل لنحو 6 أشهر.

ويعد النجار، الحارس الثالث في النادي العاصمي، بعد البرازيلي بينتو «الأساسي» ونواف العقيدي «البديل»، ولعب منذ الانتقال إلى النصر صيف 2023، قادمًا من التعاون 11 مباراة منها 6 «كلين شيت»، قبل أن يقتصر دوره مع الفريق على الجلوس احتياطيًا أو الخروج من قوائم المباريات، فضلًا عن خوض التدريبات.