الأهلي والدرعية يتفقان وينتظران موافقة ميو

توصلت إدارة نادي الدرعية، إلى اتفاق مع نظيرتها في الأهلي، على انتقال الفرنسي إنزو ميو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدرعية والأهلي اتفقوا على كافة تفاصيل الصفقة، إلا أن النادي الصاعد حديثًا إلى مصاف دوري روشن السعودي لا يزال ينتظر موافقة اللاعب لانتقاله بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي.

وكانت «الرياضية». ذكرت في 21 يوليو الماضي، وفق مصدر خاص أن إدارة النادي الجداوي تبحث عن محترف أجنبي في مركز محور الارتكاز، بديلًا للفرنسي إنزو ميو، على أن يتجه البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي في النادي الأهلي إلى بيع عقد اللاعب أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، والأرميني إدواردو سبيرتسيا.

وانضم ميو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من شتوتجارت الألماني، وخاض 40 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».