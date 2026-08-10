3 صفقات تدعم «سيدات القادسية»

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع شادن عبد الله والدوليتين فدوى خالد ومريم التميمي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وفي خط الدفاع تعود شادن عبد الله إلى صفوف القادسية، بعد تمثيلها الفريق موسم 2024ـ2025. ويمتد عقدها حتى 2028. وكانت تجربتها الأخيرة مع العلا.

وفي الهجوم، تعاقد القادسية مع فدوى خالد حتى 2029، بعد نهاية عقدها مع الأهلي، الذي مثلته منذ 2022، وتوجت معه بلقب كأس الاتحاد مرتين. كما حصلت معه على وصافة الدوري الممتاز ثلاث مرات، إلى جانب وصافة السوبر الموسم الماضي.

أما مريم التميمي فستعزز خط الوسط مستفيدة من تجاربها مع شعلة الشرقية والاتحاد والعلا، ويمتد عقدها حتى 2028.

وسبق هذه الصفقات الثلاث التعاقد مع المدافعة تالة الغامدي، والبرازيلية ماريا إدواردا، إضافة إلى الإنجليزي جايلز بارنز لتولي القيادة الفنية