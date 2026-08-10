في أبوظبي.. الاتحاد يرسم تكتيك الجزيرة الأخير

يجري لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تدريبهم الأخير، مساء الإثنين، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، استعدادًا لمواجهة الجزيرة ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويفتقد فريق الاتحاد في مواجهته القارية 7 لاعبين لأسباب متفرقة، إذ يغيب أحمد شراحيلي ومحمدو دومبيا وروجر فرنانديز بسبب الإصابة، وسعد الموسى وطلال حاجي ومهند الشنقيطي لعدم الجاهزية، وعبد الرحمن العبود لظرف خاص.

من جانب آخر، يعقد الألماني ينير فيسينج مدرب الفريق مع أحد اللاعبين، المؤتمر الصحافي عند الـ 07:00 مساءً في قاعة المؤتمرات بملعب محمد بن زايد، على أن يكشف لكافة وسائل الإعلام آخر الاستعدادات لهذه المواجهة، على أن يسبق ذلك الاجتماع الفني التنسيقي بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي، يكشف من خلاله عن ألوان قمصان الفريقين.

وكان الاتحاد أعلن، الأحد الماضي، تعرض البرتغالي روجر فرنانديز، جناح الفريق لإصابة في الرباط الصليبي، وسبقه المالي محمدو دومبيا الذي تعرض للقطع في مارس 2026، ثم حامد الغامدي في يوليو من العام نفسه.