«جولف السعودية» تعرّف 280 سيدة على أساسيات اللعبة

شاركت 280 سيدة وفتاة في الفعالية التي نظمتها «جولف السعودية»، على ملاعب نادي «سنتوريون» بمقاطعة هيرتفوردشير البريطانية، للتعريف باللعبة وأساسياتها، وذلك ضمن البرامج المجتمعية المصاحبة لبطولة صندوق الاستثمارات العامة «لندن 2026»، التي اختتمت الأحد.

وشاركت في اليوم الأول من الفعالية، التي نظمت بالشراكة مع رابطة الجولف للمسلمين MGA، 100 فتاة ضمن برنامج Go Golf التابع لـ«جولف السعودية»، تضمن ممارسة أساسيات اللعبة وتنفيذ ضرباتهن الأولى، إلى جانب لقاء مختصين وأطباء ومدربين من الجولة الأوروبية للسيدات للتعرف على الفرص والمسارات التي تتيحها اللعبة.

وجاءت مشاركة الفتيات امتدادًا لدورة تدريبية للمبتدئات نظمتها MGA الصيف الماضي لطالبات في أكاديمية «اقرأ» بمدينة بيتربورو.

أما اليوم الثاني فشارك فيه 180 سيدة من عدة مدن ومناطق بريطانية تجولن خلاله على الملاعب، ومارسن أنشطة تطبيقية للتعرف على اللعبة. كما تعرفن على بطولة «السباق إلى مكة» Race to Makkah، التي تنظمها MGA لمجتمع الجولف المسلم عالميًا.

وتلقت المشاركات دعوة لحضور النهائي العالمي للبطولة، المقرر إقامته في نادي وملعب «رويال جرينز» للجولف بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.