لومباردي اسم ثابت في سجّل سيدات فورمولا 1

سجّلت مشاركة السيدات بمنافسات الجوائز الكبرى في فورمولا 1 حضورًا بارزًا، منذ انطلاق البطولة عام 1950، كان أبرزها احتلال الإيطالية ماريا جراتسيا، المعروفة باسم «ليلا لومباردي»، المركز 12 في سباق جائزة النمسا الكبرى، المنظم على حلبة «أوستريش ​رينج» القديمة في سبيلبرج 15 أغسطس من عام 1976.

وشاركت سائقتان في بطولة فورمولا 1، وكلاهما إيطاليتان، ولم تعد أيّ منهما على قيد الحياة اليوم، وهما ماريا تيريزا دي فيليبيس في ثلاثة سباقات موسمي 1958ـ1959، بينما حضرت لومباردي عامي 1975 و1976، بعد أن فشلت في ‌التأهل عام ‌1974.

وانطلقت لومباردي في 12 سباقًا، ​وحصلت ‌على ⁠نصف نقطة ​لإنهاء السباق ⁠في المركز السادس، عندما كانت النقاط تمنح فقط لأول ستة متسابقين، في سباق جائزة إسبانيا الكبرى المختصر، الذي نُظم على حلبة «مونجويك» في برشلونة عام 1976، ولم تحصل أيّ امرأة على نقطة كاملة في فورمولا 1.

وتُعد الجنوب إفريقية ديزير ويلسون المرأة الوحيدة التي فازت بسباق في فورمولا 1، وكان ذلك في جولة غير تابعة لبطولة العالم ⁠ضمن سلسلة «أورورا» البريطانية التي نظمت في براندز هاتش ‌عام 1980. ولم تنجح في التأهل ‌لسباق بطولة ذلك العام على الحلبة ذاتها.

وفشلت المتزلجة البريطانية ديفينا جاليكا ‌في التأهل لثلاثة سباقات جائزة كبرى عام 1976، ولا يزال سباق ‌جائزة بريطانيا الكبرى الذي ينظم في براندز هاتش في ذلك العام آخر سباق شاركت فيه أكثر من امرأة «جاليكا ولومباردي».

ولم تنجح الإيطالية جيوفانا أماتي في التأهل لثلاثة سباقات مع فريق برابهام عام 1992، وحل محلها البريطاني دامون هيل ‌الذي أصبح لاحقًا بطلًا للعالم، وانهار الفريق في ذلك الموسم.

وضمت عدة فرق سائقات اختبار وتطوير، وقدمت ⁠سارة فيشر، السائقة السابقة ⁠في سباقات إندي كار، جولة استعراضية لمصلحة فريق ماكلارين في سباق جائزة أمريكا الكبرى عام 2002، بينما قادت سوزي وولف سيارة فريق وليامز في حصة التجارب الأولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى عام 2014 في سيلفرستون.

وكانت الإسبانية ماريا دي فيلوتا، سائقة اختبار في فريق ماروسيا، وتوفيت عام 2013 إثر حادث تصادم وقع في العام السابق.

وفي 2014، تعاقد فريق ساوبر مع السائقة السويسرية سيمونا دي سيلفسترو، سائقة منتسبة، بينما تعاقد فريق لوتس مع الإسبانية كارمن جوردا عام 2015.

وأجرت الكولومبية تاتيانا كالديرون اختبارًا مع فريق ساوبر عام 2018، وكانت البريطانية جيمي تشادويك سائقة ​تطوير لفريق وليامز، في حين اختبرت البريطانية جيسيكا هوكينز مع فريق أستون مارتن، والسائقة الفرنسية دوريان بن مع فريق مرسيدس سيارات فورمولا 1.