أمام «كاس».. روسيا تطعن في عقوبات اتحاد القوى

تقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بدعوى جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» للطعن في العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي للعبة «وورلد أثلتيكس»، وفق ما أعلن الإثنين.

وقال بوريس ياريشيفسكي، المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى: «العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي لألعاب القوى غير مسبوقة، فلا يوجد أي اتحاد رياضي آخر يواجه قيودًا بهذه الشدة».

وأضاف ياريشيفسكي :«هذه القيود لا تعرقل سير العمل الطبيعي للاتحاد، وحسب، بل تكبح أيضًا تطور ألعاب القوى في روسيا، خصوصًا لدى الرياضيين الشباب، وتمنعنا من تمثيل رياضتنا بالشكل المناسب على الساحة الدولية، لهذا السبب، سندافع باستمرار عن حقوقنا، وسنسعى إلى رفع العقوبات عبر المحاكم، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، نحن نحضّر بالفعل خطواتنا المقبلة لإعادة إرساء العدالة».

وقرر الاتحاد الدولي في يوليو الماضي، الإبقاء على الحظر المفروض منذ مارس 2022 على الرياضيين الروس والبيلاروس.

واعتبر الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن هذه العقوبات «انتقائية ومسيّسة»، حسبما وصفه في بيان صحافي، جاء فيه :«إن القيود الحالية تنتهك حقوق الاتحاد الروسي وتمنعه من تمثيل مصالح الرياضيين الروس بشكل كامل على الصعيد الدولي».

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الجماعية والبطولات التأهيلية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

ويأتي موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، برئاسة البريطاني سيباستيان كو، على النقيض من اتحادات رياضية أولمبية أخرى، إذ خفف كل من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الدولي للتزلج القيود المفروضة على الرياضيين الروس.