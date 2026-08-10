قبل الدرعية.. الأهلي يطمئن على ميندي

يخضع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى فحص طبي خلال اليومين المقبلين، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية»، للتحقق من مدى جاهزيته الكاملة قبل مواجهة الدرعية، الخميس، في الرياض، ضمن افتتاحية جولات دوري روشن السعودي.

وعاد ميندي إلى تدريبات الفريق، مطلع الأسبوع الجاري. وإذا اجتاز الفحص تحت إشراف الجهاز الطبي سيكون قرار إشراكه أمام الدرعية بيد الهولندي مارينو بوسيتش، المدرب الجديد.

وتعرض السنغالي خلال كأس العالم الأخيرة إلى التواء في الركبة أمام النرويج، ما حرمه من خوض نصف مباريات «أسود التيرانجا» المونديالية.

ويحرس ميندي «34 عامًا» مرمى الأهلي منذ انضمامه خلال صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي. ووصل عدد مشاركاته مع الفريق إلى 115 مباراة، خرج بشباك نظيفة في 51 منها، فيما استقبل 109 أهداف.