الفيصلي يطلب محنشي.. وينتظر القادسية

دخلت إدارة نادي الفيصلي مفاوضات مع نظيرتها في القادسية من أجل كسب خدمات إبراهيم محنشي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، قدمت إدارة الفيصلي عرضًا رسميًا للقادسية، تطلب فيه خدمات اللاعب بنظام شراء العقد، الذي يمتد إلى نهاية 2027، وحتى كتابة الخبر لم ترد إدارة نادي القادسية على العرض المقدم من الفيصلي.

وبدأ محنشي «26 عامًا» مسيرته في صفوف الاتفاق، وتدرج من الفئات السنية وصولًا إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى القادسية، موسم 2024.

وبقميص القادسية، لعب محنشي 56 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها بتسجيل أربعة أهداف.