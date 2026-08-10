«الرياضة» تطلق استراتيجية دعم الأندية

أعلنت وزارة الرياضة، الإثنين، إطلاق النسخة الجديدة من استراتيجية دعم الأندية الرياضية للموسم الرياضي 2026ـ2027، التي تدخل عامها الثامن.

وتركزت الاستراتيجية الخاصة بالنسخة الجديدة على سبع مبادرات رئيسة، تشمل: الدعم المباشر، الألعاب المختلفة، الحوكمة، الحضور الجماهيري، تطوير المنشآت، التحول الرقمي، زيادة الإيرادات التجارية، حيث صُممت تلك المبادرات لتوفير منظومة دعم متكاملة تعتمد على الأداء، وتسهم في تطوير الأندية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يحقق استدامة القطاع الرياضي.

وستواصل الاستراتيجية تطوير مبادرات الدعم المباشر والألعاب المختلفة بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتحفيز التميز الرياضي، إلى جانب استمرار العمل في مبادرتي تطوير المنشآت والتحول الرقمي، بهدف تطوير البنية التحتية للأندية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتوحيد المنصات التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة الأندية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

فيما تُعد مبادرة الحوكمة أحد أهم المبادرات في استراتيجية دعم الأندية، إذ تعمل على تطوير معايير التقييم ومؤشرات الأداء في الأندية الرياضية، بما يعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة الإدارة والحوكمة المالية داخل الأندية، إلى جانب مبادرة الحضور الجماهيري التي تهدف إلى زيادة أعداد المشجعين، وتحسين تجربة حضورهم وتفاعلهم، وتحويلهم إلى أعضاء دائمين، بما يسهم في رفع مستويات الولاء والانتماء للأندية.

وتُشكّل مبادرة زيادة الإيرادات التجارية أحد المسارات المستحدثة في الاستراتيجية للعام الجديد، إذ تعمل على تمكين الأندية من تنمية مواردها الذاتية، وتعزيز استثماراتها، وتطوير نماذجها التجارية، بما يسهم في رفع مستوى الاستدامة المالية، وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

يذكر أن استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعد أحد البرامج النوعية التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل مستمر، وتجسد التواصل التام لبناء منظومة رياضية أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية، بما يعزز جاهزية الأندية، ويدعم نموها، ويرسخ مكانة الرياضة السعودية.