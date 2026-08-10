من أجل توريس.. برشلونة يرفض عرض الـ40 مليونا

رفض نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، عرضًا أوليًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم فيران توريس مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، وقدره 40 مليون يورو، وفقًا لمصدر داخل النادي الكاتالوني.

وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المفاوضات مستمرة» بين الناديين، مؤكدًا ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية في هذا الشأن.

وبحسب عدة وسائل إعلام إسبانية، فقد أعطى توريس، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، موافقته على الانتقال إلى باريس واللعب تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي.

وينتهي عقد توريس «26 عامًا» مع برشلونة في يونيو 2027، وكان قد ترك مستقبله مفتوحًا في مقابلات حديثة خلال جولة ترويجية في الولايات المتحدة وقال وقتها: «لدي عقد مع برشلونة، لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف أبدًا. أنتظر فقط اتخاذ القرار الصحيح»

وعندما سُئل عما إذا كان لديه وجهة «حلم» في ذهنه، أجاب بالإيجاب من دون الكشف عنها، قائلًا: «أريد فقط أن أكون سعيدًا».

واستُخدم الجناح متعدد المراكز، الذي تعاقد معه برشلونة 2021 مقابل أكثر من 55 مليون يورو، كمهاجم صريح وبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ تولي الألماني هانزي فليك تدريب الفريق في 2024.

وقدم توريس، الملقب بـ«القرش»، والذي تدرج في صفوف فالنسيا، مردودًا مؤثرًا في العديد من مشاركاته بديلًا، وسجل 40 هدفًا في 94 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات خلال الموسمين الماضيين.