4 ملايين تنقل العثمان إلى نيوم

انتقل المهاجم عبد العزيز العثمان من فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى نيوم، في صفقةٍ كلّفت 4 ملايين ريال، لا تشمل الرواتب، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأعلن الناديان، مساء الإثنين، عن مغادرة العثمان القادسية وانضمامه إلى نيوم، بعدما أعير طوال الموسم الماضي إلى الشباب.

وأبدى الاتفاق، أخيرًا، اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم الشاب، لكن نيوم حسم الصفقة واشترى باقي عقد اللاعب من القادسية مقابل 4 ملايين ريال.

وتدرّج العثمان «22 عامًا» في الفئات السنية لنادي القادسية، ووقع عقده الاحترافي الأول مطلع 2022. وقبل نهاية العام ذاته، بدأ المشاركة مع الفريق الأول.

وأسهم اللاعب في عودة الفريق إلى دوري روشن السعودي. وفي أول موسم بعد العودة، شارك في 26 جولة من أصل 34، وأحرز 4 أهداف.

وأعاره النادي إلى الشباب قبل نحو عامٍ، فخاض 13 مباراة مع «الليوث»، أحرز خلالها هدفًا واحدًا.