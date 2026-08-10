شراكة استراتيجية عالمية لدعم الاستثمار والابتكار في كرة القدم

أعلنت «بيورسنت»، الشركة التي تأسست بشراكة بين «بيور سبورتس»، إحدى الشركات السعودية المتخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، و«سنت»، المنظومة الكروية التي تقف خلف قصة نادي «كومو 1907» الإيطالي، عن شراكة استراتيجية مع «بلايرز فند»، إحدى أكبر منصات رأس المال الجريء التي يقودها الرياضيون في العالم، وتضم شبكة تزيد على 850 رياضيًا من نخبة الرياضيين العالميين في مختلف الألعاب.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة كومو الإيطالية، على هامش أسبوع «كأس كومو»، بحضور أنس أورفلي، الشريك الإداري في «بيورسنت»، وفيرغس بيل، المؤسس والشريك الإداري في «بلايرز فند».

وتهدف الشراكة إلى تقديم برامج متخصصة في رأس المال الجريء المؤسسي والابتكار للأندية ومالكي الحقوق في المنظومة الكروية السعودية والإقليمية، بما يمكنهم من تحويل أصولهم وإمكاناتهم غير المستثمرة تجاريًا إلى حصص ملكية في شركات ناشئة واعدة.

وأكد الشريك الإداري في «بيورسنت»، أنس أورفلي، أنه «بموجب الشراكة، يتولى بلايرز فند استكشاف الفرص الاستثمارية وفحصها وهيكلتها، فيما ستقدم بيورسنت خبرتها في السوق السعودي وقطاع كرة القدم، بما يسهم في مواءمة الفرص مع احتياجات الأندية ومالكي الحقوق لصناعة فرص استثمارية واعدة وناجحة».

وأشار أورفلي إلى أن «بيورسنت هي شركة متخصصة في تطوير الأعمال والابتكار في قطاع كرة القدم، تأسست بشراكة بين بيور سبورتس وسنت، وتقدم حلولًا متكاملة في الأداء الرياضي والبيانات، والنمو التجاري، وتجربة الجماهير، إلى جانب ربط الأندية بالخبرات والفرص والمواهب عبر شبكتها الدولية».

من جانبه، أوضح المؤسس والشريك الإداري في «بلايرز فند»، فيرغس بيل، أن «هذا النموذج يستند إلى تجارب قائمة في أوروبا، إذ يدير بلايرز فند منصة كومو فنتشرز التابعة لنادي كومو 1907، كما يشارك بلايرز فند كشريك استراتيجي في برنامج يوفنتوس فوروارد للابتكار التابع لنادي يوفنتوس، إلى جانب برامج أخرى»، مبينًا أن «هذه الشراكة النوعية ستكون مثمرة لقطاع اقتصاد الرياضة السعودية والإقليمية».