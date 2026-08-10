بذكريات انتصاري الكأس.. مواجهة سادسة بين الاتحاد وكوزمين

يضع الملحق المؤهِّل لدوري أبطال آسيا للنخبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مواجهة سادسة مع الروماني كوزمين أولاريو، مدرِّب الجزيرة الإماراتي.

ويتواجه الفريقان، مساء الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، بحثًا عن التأهُّل إلى «مجموعة الغرب» من «النخبة».

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني واجَه الاتحاد كوزمين خمس مرات حين كان الروماني يقود الجهاز الفني للهلال بين عامي 2007 و2009.

وحقق «النمور» انتصارين على كوزمين، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.

وجاءت 3 مواجهات ضمن بطولة الدوري، انتهت اثنتان منها بالتعادل السلبي، فيما فاز كوزمين في واحدة بهدف نظيف.

وجرى لقاءان في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2007ـ2008، بنظام الذهاب والإياب، وفاز بهما الفريق الجدّاوي 4ـ1 و2ـ1 وعبر إلى النهائي بنتيجة إجمالية 6ـ2.

ويعود الاتحاد إلى مواجهة المدرب بعد 18 عامًا على آخر لقاء جمع بينهما، وكان في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين بتاريخ 4 ديسمبر 2008، وخيّم عليه التعادل السلبي.