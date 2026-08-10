متحدث وزارة الرياضة: الانتخابات سرية.. والتشكيك والتجاوزات مرفوضة

دعا عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المحافظة على سمعة ونزاهة الانتخابات ورصد أي تجاوزات تمسها وذلك في تعليقه على سؤال «الرياضية» خلال مؤتمر القطاع الرياضي الدوري، الإثنين.

وفي سؤال «الرياضية» موجه إلى عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، حول ما يتم تداوله عن ارتباط اسمه بموضوع انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رد الأخير بقوله: «الجمعية العمومية جهة مستقلة وليس لدينا ارتباط بها بشكل مباشر ولا صحة لما يدور حول ارتباط اسمي بالانتخابات».

وعلّق الزهراني على السؤال قائلًا: «بشكل واضح لكي تنتهي بعض التداولات التي فيها إساءة إلى سمعة كرة القدم السعودية أؤكد أنه لا يوجد أي دور في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأي جهة كانت سواء وزارة الرياضة أو غيرها داخل أو خارج القطاع الرياضي باستثناء الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة المحلي»، وأضاف: «الجمعية العمومية جهة مستقلة تدير شؤون كرة القدم في السعودية وفقًا للأنظمة المعمول بها دوليًا، وهي التي أقرت اللوائح والاشتراطات وعيّنت لجنة الانتخابات، وهي التي ستصوّت في صناديق الاقتراع والتصويت سيكون سريًا، ولا أحد على وجه الأرض يعرف من صوّت لمن، وبالتالي لا يوجد أي منطق في وجود أي تدخلات لأي جهة كانت والأندية متى ما أرادت أن تنتخب شخصًا معينًا فالقرار قرارها ويعود إليها فقط».

وواصل الزهراني حديثه قائلًا: «بصفتي متحدثًا رسميًا لوزارة الرياضة، أدعو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانتخابات إلى أن تحافظ على سمعة ونزاهة الانتخابات، وترصد أي تجاوزات تمسها وتحمل تشكيكًا في الإجراءات المتبعة خلال العملية الانتخابية ونزاهة إجراءات الاتحاد السعودي وإحالتها إلى الجهات المختصة».

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة: «الأمر ليس مرتبطًا بآراء أو انتقادات بل يتعلق بالنزاهة والسمعة وأرجو من الجميع التأكد والتثبت قبل تداول أي شيء يخص هذا الجانب، وإذا كان لدى أي شخص مستندات أو إثباتات فهناك جهات مختصة تراجع الأمر، بينما الحديث دون أدلة أو براهين ومجرد آراء فالوضع يخرج من منطقة الآراء إلى جانب مخالفة الأنظمة وبالتالي نشدد على الجمعية العمومية ولجنة الانتخابات على رصد جميع التجاوزات وإحالتها إلى الجهات المختصة».