ملحق آسيا.. نجاح سعودي 70% ومشاركة اتحادية ثانية

تُسجِّل مرحلة المُلحَق من دوري أبطال آسيا للنخبة حضورًا سعوديًا للمرة الـ 11 تاريخيًا، والثانية لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الذي يواجه الجزيرة الإماراتي على ملعبه، الثلاثاء، بحثًا عن التأهل إلى «مجموعة الغرب».

وتتيح البطولة القارية التي استحدثت عام 2003 وتغيَّر مسمّاها إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في 2024، ملحقًا يحسم تأهُّل الأندية التي لم تصل مباشرة إلى مرحلة الدوري.

وخاض الاتحاد الملحق مرة واحدة من قبل عام 2016 حين كانت المسابقة تحمل مسمى دوري أبطال آسيا.

وآنذاك واجه فريق الوحدات الأردني وفاز عليه بنتيجة 2ـ1، وسجّل الهدفين الفنزويلي جيلمن ريفاس ومختار فلاته.

وإضافة إلى الاتحاد، شارك من السعودية في الملحق السداسي الأهلي والنصر والتعاون والوحدة والفتح والاتفاق.

ووحده، لعب الأهلي الملحق 3 مرات، والنصر مرتين، وسيتساوى معه الاتحاد، فيما خاضه التعاون والوحدة والفتح والاتفاق مرة واحدة.

واجتازت الفرق السعودية الملحق 7 مرات، بنسبة نجاح 70 في المئة، فيما أخفقت في 3 محاولات، عبر الأهلي والوحدة والاتفاق.

وسقط الأهلي في ثالث جولات ملحق النسخة الافتتاحية أمام شباب الأهلي الإماراتي بعد مواجهتي ذهاب وإياب، انتهت أولاهما بخسارته 2ـ3، والأخرى بالتعادل 2ـ2.

وجرى ملحق 2012 من مباراة واحدة، وخسر فيها الاتفاق أمام الاستقلال الإيراني على ملعبه 1ـ3.

وفي ملحق 2021 الذي جرى من مباراة واحدة على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، خسر الوحدة بركلات الترجيح أمام القوة الجوية العراقي بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويلعب الاتحاد والجزيرة الإماراتي ملحق النسخة الجديدة من مباراة واحدة في أبو ظبي.