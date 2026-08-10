«OpTic Gaming» يخطف لقب «كول أوف ديوتي»

أحرز فريق «OpTic Gaming» لقب لعبة «كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7»، خلال منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ليحافظ على لقبه للعام الثاني تواليًا، بعد مواجهة مع فريق «Team Heretics»، في المباراة النهائية.

وبلغ الفريق الأمريكي النهائي الكبير 9 مرات خلال منافسات «كول أوف ديوتي» للموسم الجاري، لينهي مشاركته في هذه البطولة متربعًا على منصة التتويج، بعد إخفاقه في إحراز لقب بطولة دوري كول أوف ديوتي 2026 قبل بضعة أسابيع.

وتشكل هذه المرة الثانية التي يعتلي فيها الفريق ذاته، والمكوّن من أربعة لاعبين هم أنتوني كويفاس-كاسترو «Shotzzy»، ومايسون رامزي «Mercules»، وكويلر جارلاند «Huke»، وبراندون أوتل «Dashy»، منصة التتويج في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ويحرز لقبها.

وسبق لـ «OpTic Gaming» أن تغلّب على فريق Vancouver Surge في النهائي ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد فوزه على فريق Team Heretics في طريقه نحو اللقب.

وواجه الفريق الأمريكي صعوبات كبيرة خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، والتي أدت إلى تراجعه نحو موقع متأخر على سلّم الترتيب بعد خسارته أمام فريق 100 Thieves، إلا أنه نجح باستعادة قوته خلال الأدوار الإقصائية.

واستهل الفريق الفائز مشواره باكتساح فريق FaZe Clan بنتيجة 4ـ0، ليرد اعتباره بعد الهزيمة أمامه في المباراة النهائية لبطولة دوري كول أوف ديوتي 2026، قبل أن يتمكن من الفوز على فريق 100 Thieves بنتيجة 4ـ3 في إعادة للمواجهة بينهما في الدور نصف النهائي، ويحجز مقعده في النهائي.

وحسم فريق OpTic Gaming أول مباراتين في النهائي لصالحه، ليتقدم على خصمه ويفرض إيقاعه على اللعب، إلا أن فريق Team Heretics رد بقوة وتمكن من حسم مباراتين متتاليتين ليدرك التعادل في السلسلة.

وعاد OpTic Gaming ليفوز بمباراتين متتاليتين، مقدمًا أداءً قويًا وضعه على بُعد فوز واحد من حسم اللقب.

وتمكن Team Heretics من انتزاع الفوز في المباراة التالية وتقليص الفارق إلى 4ـ3، ولكن نجح OpTic Gaming في حسم السلسلة لصالحه والفوز باللقب في المباراة السادسة بنمط «هاردبوينت».