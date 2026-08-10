الزيد والقحطاني يلتحقان بتدريبات أبها

انضمَّ محمد الزيد، لاعب الوسط، والمهاجم كشيم القحطاني إلى تدريبات فريق أبها الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، بعد ساعاتٍ قليلةٍ من الإعلان عن التعاقد معهما.

واستعار أبها القحطاني لمدة موسمٍ من التعاون، واستقطب الزيد من الهلال في صفقة انتقالٍ دائمٍ.

وعلى الفور، وبعد توقيع العقدين مع سعد الأحمري، رئيس مجلس الإدارة، التحق اللاعبان بالحصة التدريبية تحت قيادة المدرب الكرواتي دامير بوريتش، الذي واصل الاستعداد للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وبدأ التدريب، على ملعب النادي، بعمليات الإحماء، وتمارينَ لياقيةٍ متنوِّعةٍ، أعقبها تطبيق جملٍ فنيةٍ، ثم مناورةٍ على نصف مساحة الأرضية.

وحسبَ مصادر «الرياضية»، ركَّز الجهاز الفني على دقة التسليم والتسلُّم، والتصرُّف بالكرة في مساحاتٍ ضيقةٍ للتأكد من قدرة اللاعبين على تجاوز ضغط المنافسين.

وعلى يدَي بوريتش، عاد أبها إلى «روشن» بعد غيابٍ لموسمين، قضاهما بين فرق دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأبرمت إدارة الأحمري، أخيرًا، صفقاتٍ أجنبيةً ومحليةً عدة، دعمًا لتشكيلة الكرواتي، الذي مدَّد تعاقده حتى الصيف المقبل.