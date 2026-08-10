أمير تبوك يستقبل النافع

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الإثنين، محمد النافع، مدير فرع وزارة الرياضة في المنطقة، بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع.

وهنأ أمير منطقة تبوك النافع، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة في السعودية، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعة وزير الرياضة، مؤكدًا أهمية مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب النافع، مدير فرع وزارة الرياضة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة، وما تحظى به الرياضة بالمنطقة من دعم واهتمام.