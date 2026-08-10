قبل لقاء الاتحاد.. الجزيرة يبرم 4 صفقات ويغير المدرب

دعَم أربعة لاعبين جدد صفوف فريق الجزيرة الإماراتي الأول لكرة القدم خلال الفترة المنصرمة من عمر نافذة الانتقالات الصيفية الحالية آخرهم التركي صالح مالكوش أوغلو، لاعب الوسط الدفاعي، الذي أعلن النادي التعاقد معه، الإثنين، عشية مواجهة الاتحاد في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعاقد الجزيرة مع اللاعب، الذي أتمّ في فبراير الماضي 21 عامًا، قادمًا من طرابزون سبور التركي.

وقبله، رحّب النادي خلال سوق الانتقالات الحالي بكل من البوسني نيرمين مويكيتش، مدافع سراييفو في بلاده، والدولي الإماراتي روبن كانيدو، ظهير أيسر الوحدة، والتركي إرسين ديستان أوغلو، حارس مرمى بشيكتاش.

وتزامنت تدعيماته الصيفية مع تغيير الجهاز الفني أيضًا، بقدوم المدرب الروماني كوزمين أولاريو لتولي المهمة بدلًا من الهولندي البوسني مارينو بوسيتش الذي رحل مع طاقمه المساعد وحط الرحال لاحقًا في الأهلي السعودي.

وفضلًا عن المدرب بوسيتش، ودّع الجزيرة لاعبين أجنبيين أكملا معه الموسم الماضي هما المصري محمد النني، لاعب الوسط، والفرنسي نبيل فقير، صانع اللعب.

وتحتضن أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، مواجهة الملحق التي يسعى فيها الاتحاد والجزيرة للحاق بركب مجموعة «الغرب» من «النخبة».