نجم أتالانتا يدعم صفوف الدرعية

أضاف نادي الدرعية تعزيزًا دفاعيًا جديدًا إلى فريقه الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع الألباني بيرات دجيمسيتي، صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب الإيطالية وأحد قادة منتخب بلاده.

وأعلن الدرعية، الصاعد للمرة الأولى إلى دوري روشن السعودي، ضمَّه دجيمسيتي إلى صفوف فريقه، مساء الإثنين، وذلك قبل 72 ساعة من مواجهة الأهلي، الخميس في الرياض، ضمن الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.

ويجيد الألباني، القادم من أتالانتا الإيطالي، اللعب في مختلف مراكز الخط الخلفي، وخاض بعض المباريات في خط الوسط.

ووصل عدد مبارياته، على مستوى دوري الـ «سيريا أ»، أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلى 284، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 11.

وانضم دجيمسيتي إلى أتالانتا مطلع عام 2016، وأعير بعد 6 أشهر إلى أفيلينو وبينيفينتو الإيطاليين، قبل أن يعود إلى الفريق خلال صيف 2018، ليستقر فيه حتى نهاية الموسم الماضي.

وتُوِّج اللاعب مع أتالانتا بالدوري الأوروبي في ختام موسم 23ـ2024، واختير أفضل لاعبٍ في ألبانيا لعامي 2025 و2026.

وعلى صعيد المنتخب الألباني الأول، لعِب 73 مباراةً، بدءًا من 2015، ويُعدُّ القائد الثاني بعد الظهير السيد هيساي.

وبانضمام نجم أتالانتا، يتعزّز الخط الدفاعي لفريق الدرعية، الذي استقطب، خلال فترة الانتقالات الجارية، ثلاثة قلوب دفاع آخرين، هم الدولي الكونجولي شانسيل مبيمبا، وقاسم لاجامي، وسعيد الربيعي.

وصعد الفريق إلى دوري «روشن» للمرة الأولى في تاريخه، ويُدرِّبه حاليًا البرتغالي برونو لاج.