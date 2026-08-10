جولة «عكس سير» تبدأ بالظهران

انطلقت جولة المحافظات لفيلم «عكس سير»، الإثنين، للمخرج عبد العزيز الشلاحي من «موفي سينما» في الظهران مول، بحضور أبطال الفيلم ومنتجيه وصنّاعه، في أولى محطات الجولة التي تسبق طرح الفيلم في دور السينما الخميس المقبل.

ولم يكن اختيار المنطقة الشرقية لانطلاق الجولة مصادفة، إذ تدور أحداث «عكس سير» في المنطقة، التي تشكل جزءًا أساسيًا من عالم الفيلم وقصته، ليعود أبطال العمل إلى المكان الذي انطلقت منه الحكاية ويلتقون بالجمهور في عرض خاص يحتفي بالفيلم وصنّاعه.

وتشهد محطة الظهران أيضًا عروض Preview مدفوعة للجمهور، تحت شعار «شوف الفيلم قبل أي أحد» والتي سجلت إقبالاً كبيرًا فور طرح تذاكرها، حيث نفدت بالكامل في أقل من ساعة، في مؤشر مبكر على حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم قبل انطلاق عروضه رسميًا.

وتأتي جولة المحافظات ضمن الحملة المحلية للفيلم، بهدف نقل تجربة «عكس سير» إلى الجمهور في عدد من مدن السعودية، ومنحهم فرصة لقاء أبطال وصنّاع العمل والاحتفال معهم بالفيلم على الشاشة الكبيرة.

وبعد انطلاق الجولة من الظهران في المنطقة الشرقية، ينتقل فريق «عكس سير» إلى الرياض لتنظيم العرض الرئيس للفيلم بحضور أبطاله وصنّاعه وعدد من ضيوف الوسط الفني والإعلامي، قبل أن تواصل الجولة طريقها إلى منطقة القصيم في محطتها التالية.

فيلم «عكس سير» هو عمل سينمائي يجمع بين الكوميديا والأكشن والجريمة، من تأليف مفرج المجفل، والمقرر عرضه في دور السينما السعودية ابتداءً من 13 أغسطس 2026. يضم فيلم «عكس سير» مجموعة من النجوم، يتقدمهم عبد العزيز الشهري، وعبد المجيد الكناني، ومؤيد النفيعي، ومهند الصالح، وأسماء السياري، إلى جانب فتون الجار الله ومشاري العجاجي، والفنان القدير حسن العبدي. كما يشارك في الفيلم عدد من الوجوه الجديدة، من بينهم شنار الدوسري وعبد الرحمن الجدعان.

ويُعد «عكس سير» التعاون الرابع بين المخرج عبد العزيز الشلاحي والكاتب مفرج المجفل، بعد نجاحهم في أفلام «المسافة صفر، وحد الطار، وهوبال». ويقدم الثنائي في هذا العمل تجربة مختلفة عن مشاريعهما السابقة، من خلال فيلم جماهيري يجمع بين الجريمة والتشويق والكوميديا، ويضع شخصياته في سلسلة من الأحداث والمواقف التي تسير في اتجاهات غير متوقعة.

وكان تصوير الفيلم قد جرى بالكامل في الشرقية والرياض، حيث انتهى فريق العمل من التصوير في أكتوبر من العام الماضي، بعد تنفيذ مشاهده وبناء عالمه الدرامي والحركي في عدد من المواقع داخل المدينة، في إنتاج يعكس التطور الذي تشهده البنية التحتية والإمكانات الفنية لصناعة السينما في السعودية.

فيلم «عكس سير» من تأليف مفرج المجفل وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وإنتاج صفاء أبو رزق، وإنتاج تنفيذي لمحمد التركي، وبدعم وشراكة مع Big Time Fund، وبمشاركة شركتي النحل الذهبي وتلاد وBusiness Innovation ومن توزيع شركة قنوات.

ويضم فريق العمل محمود يوسف مدير الإضاءة والتصوير، وهلا عبيد المنتج الإبداعي، والمونتير إيهاب جوهر، وخالد الكمار مؤلف الموسيقى التصويرية، ومزنة الحربي مصممة الملابس، وأيوب شياع مصمم الإنتاج، وستيفان مقداد مصمم الصوت، وضياء الدين مدني مهندس الصوت، ومشرف النص إبراهيم المطيري، وعبد الله الحسو إدارة ممثلين، وحواس الشمري إدارة الإنتاج، إلى جانب مجموعة من الكفاءات المحلية والإقليمية في مختلف الأقسام الفنية والإنتاجية.