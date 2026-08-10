مواهب «مهد» يختتمون معسكر الدوحة

اختُتم معسكر مواهب «مهد» لكرة القدم في دولة قطر، بمشاركة فئتي تحت 13 عامًا وتحت 14 عامًا، بعد برنامج تدريبي وتنافسي مكثف استهدف تطوير المواهب والارتقاء بالمستويات الفنية والبدنية والتكتيكية للاعبين، ضمن بيئة رياضية تعزز مفاهيم الاحتراف والانضباط والعمل الجماعي.

وشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًا متكاملًا تضمن 16 حصة تدريبية، موزعة على 8 حصص صباحية و8 حصص مسائية، بإجمالي بلغ 32 ساعة تدريبية، بما يعادل 1.920 دقيقة من التدريب والعمل الميداني.

وعلى الجانب التنافسي، خاضت المواهب خلال فترة المعسكر 4 مباريات تجريبية، أسفرت عن تحقيق 3 انتصارات مقابل خسارة واحدة، في تجربة أسهمت في منح اللاعبين فرصة الاحتكاك وتطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية المكتسبة خلال الحصص التدريبية في أجواء تنافسية حقيقية.

وركز البرنامج على تطوير المهارات الفردية والجماعية، وتعزيز الفهم التكتيكي، ورفع الكفاءة البدنية، وبناء شخصية اللاعب داخل وخارج الملعب، إلى جانب ترسيخ مبادئ الالتزام والانضباط التي تمثل ركيزة أساسية في مسيرة إعداد المواهب للمراحل المقبلة.