3 سبتمبر.. «الهجن» يستضيف الأشواط العربية

أعلن الاتحاد السعودي للهجن استضافة الأشواط العربية المخصصة للاتحادات العربية الأعضاء غير الخليجية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، المقررة على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار تعزيز التعاون الرياضي العربي وتأصيل تراث الهجن العريق، حيث وجه الاتحاد العربي للهجن دعوات رسمية للاتحادات الأعضاء غير الخليجية للمشاركة في هذه الأشواط التي تشمل الراكب البشري والراكب الآلي، مقسمة على فئات عدة ومسافات تشمل: ثنايا بكار وحيل «5 كم»، ثنايا قعدان وزمول «5 كم»، جذاع بكار «5 كم»، جذاع قعدان «5 كم»، لقايا بكار وقعدان «4 كم»، وحقايق بكار وقعدان «2 كم» إضافة للمشاركة في أشواط المهرجان المختلفة.

ويعد مهرجان ولي العهد للهجن الحدث الرياضي والتراثي الأبرز والأكبر من نوعه لسباقات الهجن على مستوى العالم، حيث ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويحظى بدعم سخي ورعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتُمثّل مسيرة المهرجان قصة نجاح سعودية بدأت عام 2018، وتدرّجت عبر سبع نسخ متتالية من التطوير الفني واللوجستي، وصولاً إلى النسخة الثامنة التي تنطلق مطلع الشهر المقبل والتي تكرّس ريادة السعودية لهذه الرياضة عالميًا.