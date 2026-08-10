فيسينج: ديابي معنا.. وأخبار رحيله لا تعنيني

أغلق الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الباب أمام الحديث عن مستقبل الجناح الفرنسي موسى ديابي، رافضًا التعليق على ما يتداول إعلاميًا بشأن رحيله عبر نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الإثنين، ونقله الحساب الرسمي للاتحاد في منصة «إكس»، عشية مواجهة الجزيرة في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال فيه المدرب: «استعددنا على مدى الأسابيع الخمسة الماضية للموسم الجديد، وركزنا حصوصًا على مواجهة الجزيرة، التي ستكون باكورة مباريات موسمنا، للوصول إلى أفضل جاهزية قبل خوض اللقاء».

وأضاف: «أبدى اللاعبون التزامًا كبيرًا خلال فترة التحضيرات من أجل دخول الموسم بأفضل صورة والوصول إلى الجاهزية البدنية والتكتيكية التي تساعد الفريق على حسم بطاقة التأهل».

وفيما يخص مستقبل ديابي علق: «هو موجود ضمن قائمة الفريق، ولا يعنيني ما يُكتب أو يتداول في وسائل الإعلام بشأنه».

وقلل من شأن سلسلة الإصابات التي ضربت الفريق مبينًا: «الإصابات أمر وارد في كرة القدم، وقد عملنا على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة بأفضل صورة ممكنة».