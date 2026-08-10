بيريرا: نريد إسعاد جماهيرنا رغم صعوبة المهمة

تطلع البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى تحقيق الفوز على الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، والعبور إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمر صحافي عقد الإثنين، ونقله الحساب الرسمي للاتحاد في منصة «إكس»، عشية مواجهة الجزيرة في الملحق، قال البرتغالي: «تدربنا بجدية خلال الفترة الماضية، وبصورة مكثفة من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة للموسم الجديد، بدءًا من مباراة الجزيرة التي نتطلع إلى تحقيق الفوز فيها وحسم التأهل».

وأضاف: «ندرك صعوبة المباراة، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا بتحقيق الفوز».

ويتواجه الاتحاد مع منافسه على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.