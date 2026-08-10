60 دارسا يختتمون برنامج «أسوة»

اختتم مجتمع «أسوة» برنامج التميز في الظهور الإعلامي الدبلوماسي الدولي بنسخته الثانية «IMDPEC» في مدينة الرياض، والذي هدف إلى تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدها بالأدوات المعرفية والتطبيقية المتقدمة في مجالات الإعلام الدولي، الدبلوماسية، والاتصال المؤسسي، لضمان تمثيل دولي مشرف يعكس مكانة السعودية المرموقة وصورتها الحضارية في المحافل العالمية.

واحتفى البرنامج في الحفل الختامي بتخريج جيل جديد من القادة الدبلوماسيين والإعلاميين، الذين تلقوا أكثر من 25 ساعة تدريبية مكثفة عبر أكثر من 10 ورش تدريبية وجلسات معرفية متخصصة في المهارات الإعلامية المتقدمة، فنون التأثير والإقناع، الدبلوماسية والبروتوكول الدولي، والتمثيل الوطني والريادة الدولية، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمستشارين بلغ عددهم أكثر من 11 متحدثًا وخبيرًا، وبغطاء إعلامي من أكثر من 20 جهة إعلامية.

وشهد البرنامج في النسخة الجارية تفاعلاً استثنائيًا، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 1200 متقدم، جرى اختيار أكثر من 60 مستفيدًا لتمكينهم، فيما تجاوز عدد الوصول الإعلامي 4 ملايين، وأكثر من مليون مشاهدة.